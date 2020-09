Warum be- & verurteilen wir Mütter immer noch aufgrund von Äußerlichkeiten?

Pam, eine Mutter, die in Brighton lebt, hat ebenfalls toxische Erlebnisse in Krabbelgruppen gemacht. „Ich erinnere mich noch daran, wie ich und mein damals noch sehr junger Sohn in einen Raum mit vielen anderen frischgebackenen Müttern hereinkamen. Mit wurde sofort das Gefühl vermittelt, komplett fehl am Platze zu sein, mit meinem knalligen Lidschatten und meinen Dr. Martens – bei all den “normalen“ Menschen dort“, sagt sie. „Es war Sommer, weshalb meine Tattoos für alle sichtbar waren und ich stillte mein Baby überall da, wo ich es musste ; ich fiel auf wie ein bunter Hund.“ Niemand sprach mit Pam und in Kombination mit ihrer (damals noch nicht diagnostizierten) Wochenbettdepression war die Erfahrung für sie niederschmetternd.