Für viele Frauen spielt die Frage, wie man sein Kind mit technischen Hilfsmitteln ernähren oder zurück an den Arbeitsplatz kehren kann, bis zur Geburt eine untergeordnete Rolle. Es ist sogar so, dass die meisten Menschen dazu tendieren, diese Hilfsmittel zu vergessen, wenn sie auch nur ans Stillen denken. Dieser Wahrnehmung – dass das Muttersein ein müheloses, natürliches Unterfangen zu sein hat – will Fotografin und Mutter Leah DeVun in ihrer Serie The Age Of Mechanical Reproduction entgegenwirken.