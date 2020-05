Nur weil ich mich selbst an erste Stelle setze, bin ich keine schlechte Mutter

“Ich bin eine schlechte Mutter.“ Fünf Worte, die sich hinter dem Gefühl der Angst verstecken, es nicht richtig zu machen. Doch die Wahrheit ist, wenn es ums Muttersein geht, liegt die Latte extrem hoch. Zu hoch. Es ist einfach nicht möglich, immer alles richtig zu machen. Und Corona macht die Sache auch nicht gerade leichter. Wenn du deinem Kind in den letzten Wochen ab und zu Cornflakes zum Mittagessen vorgesetzt oder die Fernsehzeit deutlich raufgesetzt hast, bist du nicht allein. Wenn du gelegentlich von einer Welle der Panik überrollt wirst, weil du keine Ahnung hast, was die Zukunft für dich und deine Familie bereithält, bist du nicht allein. No Bad Moms ist eine Reihe, in der es nicht nur darum geht, die Latte tiefer zu legen, sondern sie komplett über Bord zu werfen. Es geht darum, die gute Mutter in uns allen zu finden und zu ehren – und zwar nicht nur am Muttertag, sondern an jedem einzelnen Tag.