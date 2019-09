Wieso tun wir uns alle so schwer damit, Entscheidungen zu treffen?

Lieber schwarz oder weiß? Grau war die Antwort von diesem Jemand, mit dem ich über Entscheidungen sprach. Seine Entscheidung ist grau. Schwarz und weiß sei so definiert und er möchte lieber „frei“, also grau sein. Find ich gut. Hier ging es um Beziehungen und hier mag er einfach frei sein. Richtig so. Ich möchte auch frei sein. Eine bewusste Entscheidung von mir, die ich treffe und auch jederzeit wieder klar so treffen würde. Der Unterschied ist, dass diese klar getroffene Entscheidung noch so unterschiedlich und unklar ausfallen kann. Im Bezug auf Beziehungen kann ich für mich die Entscheidung klar treffen – ich liebe meinen Partner, also entscheide ich mich für ihn. Tag für Tag neu. Klar definiert – kein grau. Eher schwarzweiß. Und trotzdem kann und will ich auch frei sein. Also treffe ich für mich die Entscheidung, nur mit jemandem zusammen zu sein und lieben zu wollen, der mich sein lässt, wie ich eben bin. Dann kann ich auch frei sein, wenn ich mit jemandem zusammen bin.