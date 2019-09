Es gibt Studien die zeigen, dass die Suizidraten im Frühling und Sommer steigen. Jedoch ist laut Dr. McGinn unklar, wieso das so ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass Betroffene im Winter durch eine schwere Depressionsphase gegangen sind und der Frühling ihnen Energie und einen Push gibt, etwas zu tun. Außerdem können wetterabhängige Stimmungsschwankungen auch durch bestimmte Erinnerungen oder Erfahrungen getriggert werden, die man mit der Jahreszeit assoziiert. Wenn jemand beispielsweise seine Familie an einem heißen Sommertag verloren hat, werden ihn hohe Temperaturen immer wieder an das erinnern, was passiert ist. Dr. McGinn ergänzt, dass es auch Menschen gibt, die sich so sehr dafür schämen, dann deprimiert zu sein, wenn alle anderen fröhlich sind, dass sie es nicht mehr ertragen.