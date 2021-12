Wie du einer geliebten depressiven Person hilfst, ohne ihr zu schaden

Die Psychologin Abigael San hat für den Umgang mit dieser Situation ein paar praktische Ratschläge. „Das Wichtigste ist, dass du auch dir selbst die nötige Aufmerksamkeit schenkst, damit du deinem Gegenüber genug Hilfe leisten kannst“, sagt sie. „ Lass dich nicht in die Depression reinziehen ; von da aus kannst du nicht mehr helfen. Fühl dich bitte nicht dazu verpflichtet, der leidenden Person nicht von der Seite zu weichen. Es ist besser für euch beide, wenn du stark bleibst – also achte darauf, dass du selbst Dinge unternimmst, die dich stärken.“ Das ist wie mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug: Du musst zuerst deine eigene aufsetzen, bevor du anderen mit ihren hilfst. Es ist nicht egoistisch, dich auch um deine eigene emotionale und geistige Gesundheit zu kämpfen, während es einer geliebten Person schlecht geht; im Gegenteil: Es ist pragmatisch und absolut wichtig. Zeit mit Freund:innen und/oder in der Natur zu verbringen und vielleicht sogar selbst eine Therapie zu machen – all das kann dir dabei helfen, eine gewisse Normalität in deinem Leben zu bewahren. Nur so kann deine geliebte Person irgendwann in euer gemeinsames Leben zurückkehren, wenn sie dazu bereit ist – anstatt zu spüren, dass sie dich in ihren melancholischen Strudel reingezogen hat.