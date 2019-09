Mit einer psychischen Störung klarzukommen, ist so schon schwer genug. Du solltest dich also nicht auch noch mit Menschen auseinandersetzen müssen, die nicht hinter dir stehen und nicht für dich da sind, wenn du sie am meisten brauchst. Du solltest mit einem Menschen zusammen sein, der dich unterstützt – selbst er sich nicht in dich hineinversetzen und zu 100 Prozent nachvollziehen kann, was in dir vorgeht.