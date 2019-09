„Ich putze jedes Mal zwei Stunden, wenn jemand nach Hause kommt“, erklärt Kirti*, eine ehemalige Rechtsanwältin. „Mein Sohn kommt immer um 15 Uhr nach Hause und ich putze dann für zwei Stunden. Dann kommt um 18 Uhr mein Mann nach Hause – zwei Stunden putzen. Um 21 Uhr kommt meine Tochter nach Hause – zwei weiter Stunden putzen.“



Kirti leidet die längste Zeit ihres Lebens an einer Zwangsstörung. Die Krankheit tritt bei ihr in Form einer Aversion gegenüber Menschen, Orten und Dingen, die irgendwie mit dem Tod in Kontakt gekommen sind, in Erscheinung – etwas, von dem sie selbst glaubt, dass es ausgelöst wurde, als sie ihren Verwandten bei einem traditionellen Hinduritual zugesehen hatte, bei dem diese sich nach dem Besuch einer Beerdigung badeten und ihre Kleidung wuschen.



Was mit dem Bedürfnis Friedhöfe und Krankenhäuser zu meiden begann, hat sich mit der Zeit so entwickelt, dass es ihr mittlerweile schier unmöglich ist, mit jemandem in einem Raum zu sein, der auf einer Beerdigung oder in einem Krankenhaus war, ohne danach geduscht und sich umgezogen zu haben. Außerdem fühlte sie sich irgendwann nicht mehr in der Lage im Gericht pathologische Berichte anzufassen.



„Jetzt, wo ich älter bin, sterben allmählich die Eltern meiner Freunde und ich kann sie nicht mehr treffen“, sagt sie und erklärt, dass selbst ein Handy, dass man zu einer Beerdigung mitgenommen hatte, ein Auslöser sein kann.



Kirtis Ehemann ist Arzt. Unglücklicherweise zwingt sie gerade seine tägliche Nähe zum Tod dazu, ihre Putzrituale immer und immer wieder durchzuführen.



„Er war absolut davon überzeugt, dass wir damit umgehen können“, erklärt sie. „Es gibt Rituale, die ich durchführen muss. Wenn er zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt, muss ich putzen und er muss durch die Garagentür reinkommen.“



Kirtis Ehemann unterstützt seine Frau bei ihrer Therapie. Derzeit ist ihre Angst vor Verunreinigung jedoch noch immer ein bestimmender Teil in ihrer beider Leben.



Laut Dr. Claire Lomax, Leiterin des Doktorats für Klinische Psychologie an der Universität von Newcastle, ist üblich, dass Partner in die Verhaltensweisen, auch Rituale genannt, die dabei helfen sollen, den Betroffenen vor den Dingen, die ihre obsessive Angst betrifft, zu schützen, mit einbezogen werden.



„Es kommt vor, dass der Partner oder ein anderes Familienmitglied gebeten wird, sich an dem Ritual zu beteiligen, wie etwa beim Putzen zu helfen“, erklärt Dr. Lomax. „Der oder die Betroffene könnte den Partner möglicherweise auch darum bitten, zu versichern, dass er sauber ist und somit keinerlei Infektionen oder Keime verteilt.“



Wird man mit einem geliebten Menschen konfrontiert, der verzweifelt und angsterfüllt ist, ist es für den Partner eines an Zwangsstörungen leidenden Patienten nicht immer einfach, dem anderen Geborgenheit und Trost zu spenden und gleichzeitig zu vermeiden, seine Ängste nicht erneut heraufzubeschwören.



„Für Partner ist es wirklich schwierig zu wissen, was in dieser Situation zu tun ist“, so Dr. Lomax. „Offensichtlich wollen sie dem Betroffenen helfen sich besser zu fühlen und ihnen durch Versicherungen ihrerseits Sicherheit geben. Oft wissen sie, dass das nicht wirklich hilft, weil die Besserung oft nicht lange andauert.“