Ich habe Gruppensex probiert & empfinde Lust heute ganz anders

Einige meiner schönsten sexuellen Erfahrungen seitdem waren Dreier, Vierer oder Sex in noch größeren Gruppen. Sie waren nicht nur deswegen so schön, weil sie einfach ganz neue Erlebnisse waren – sondern auch, weil die Bindungen innerhalb dieser Gruppendynamiken so stark waren. Oft schlief ich dabei mit gleichgesinnten Freund:innen, und dieser Übergang von platonischen zu auch sexuellen und romantischen Freundschaften fühlte sich wirklich toll an. Für mich geht es beim Gruppensex nicht um die „Aufregung“ des Neuen. Er ist für mich eine Gelegenheit, mehr über mich selbst und die Menschen zu erfahren, die ich liebe. In meinen acht Jahren Berufserfahrung als Beziehungs- und Sexualpädagogin wurde ich schon oft zur Logistik von Gruppensex gefragt: Wie findet man potenzielle Partner:innen dafür? Wie kommuniziert man die eigenen Grenzen? Wie fragt man zwischendurch, ob alles gut ist? Wie klärt man die individuellen Erwartungen? Viel seltener werde ich aber gefragt, wie sich Sex mit drei oder mehr Leuten auf unser Bild und Empfinden von Lust auswirken kann.