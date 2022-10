Pornos sind die neue Sexualkunde – warum das ein Problem ist

Da in den Sexualkunde-Stunden an meiner Schule nie auch nur erwähnt worden war, dass sich auch Menschen ohne Penis selbst befriedigen können, war ich damals komplette Masturbationsanfängerin . Also schaute ich mir das Video mit der gleichen Begeisterung an, als sei es eine Folge Gilmore Girls . Zumindest, bis plötzlich mein Handy in meiner Hosentasche vibrierte. Eine Nachricht von Adam, ebenfalls Teenager, der nach Axe-Deo roch und einen klitzekleinen Schnurrbart auf der Oberlippe hatte, der mir überhaupt nicht gefiel. Ehrlich gesagt gefiel mir gar nichts an Adam. Ich hatte aber Angst, in die Queerness „abzurutschen“, wenn ich nicht schnell genug einen festen Freund fand.