„Das passiert überall“: Billie Eilish erzählt, wie einsam sich Missbrauch anfühlen kann

Laut dem Interview ist Your Power auch nicht der einzige Song, in dem Eilish über das Thema Missbrauch singt und darüber, wie er sich auf (insbesondere minderjährige) Betroffene auswirkt. Sie sagt, dass sie oft an eine Zeile aus ihrer 2019er-Single When I Was Older zurückdenkt: „I’m still a victim in my own right / But I’m the villain in my own eyes“ („Ich bin immer noch ein Opfer / Aber aus meiner Sicht bin ich der Bösewicht“).