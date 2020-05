Billie Eilish richtet sich mit einem emotionalen Kurzfilm an alles Bodyshamer

In ihrem neuen Film, der den Titel “Not My Responsibility“ trägt, zieht sich die Sängerin erst langsam aus und taucht dann komplett in einer schwarzen Flüssigkeit ab. Am Ende taucht sie wieder auf – ihr Gesicht ist komplett von der Flüssigkeit bedeckt. Während des Clips sprich sie gleichzeitig ihre Zuschauer*innen per Stimme aus dem Off an. Das Ganze wirkt extrem bewegend, verletzlich und stark zugleich. „Manche Menschen hassen was ich trage. Manche Menschen loben es in den Himmel. Manche Menschen nutzen es, um andere zu beschämen. Manche Menschen nutzen es, um mich zu beschämen“, sagt sie in dem Video, das sie auf YouTube und ihrer Instagram-Seite postete. „Möchtest du, dass ich kleiner bin? Sanfter? Größer? Möchtest du, dass ich leise bin?“