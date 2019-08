In einer ehrlichen und herzerwärmenden Botschaft an ihre jüngeren und größtenteils weiblichen Fans machte Sängerin Camila Cabello ( Havana ) auf ihre Erfahrungen mit Bodyshaming in Sozialen Netzwerken aufmerksam. Das Ex-Mitglied der Girlgroup Fifth Harmony schrieb letztens einen Post in ihrer Instagram-Story , in der sie erklärte, dass sie auf der Onlinesuche nach einem geeigneten Bild zur Feier des zweijährigen Jubiläums ihrer Hitsingle "Havana", auf Schlagzeilen gestoßen sei, die ihren Körper kritisierten.