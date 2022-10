Netflix’ Dahmer hat meine Liebe zu True Crime ruiniert

Von da an war mein Appetit geweckt. Serial, Mord auf Ex, Somebody Knows Something, Mordlust, Up And Vanished – wenn es um Mord ging, war ich dabei. Dann entdeckte ich My Favourite Murder. Der Podcast war ein echter Gamechanger für mich; er fühlte sich so an, als säße ich mit Freund:innen zusammen, die auf dieselbe merkwürdige Art von Serienmörder:innen fasziniert waren. Als wüssten wir alle, dass unsere Besessenheit von diesen Storys irgendwie falsch war.