Was bei besessener Fan-Liebe im Gehirn passiert

Dieses Phänomen beschränkt sich auf Menschenmengen und spiegelt sich nicht im digitalen Raum wider. Trotzdem beeinflussen Social Media die Intensität der emotionalen Reaktionen von Fans. Michael Bond, Autor von Fans: A Journey Into The Psychology Of Belonging, erklärt: „Die sozialen Medien haben uns offensichtlich den Zugang zu unseren Stars erleichtert – oder ermöglichen uns zumindest Einblicke in ihr alltägliches Leben. Und natürlich nutzen viele Promis das auch aus, indem sie banales Zeug aus ihrem Alltag posten, nicht nur Berufliches. Das gibt Fans das Gefühl, etwas über das Leben dieser Menschen zu wissen, und das stärkt die parasoziale Bindung.“ Natürlich ist diese Form von Beziehung kein Ersatz für eine echte Bindung, doch kann sie die emotionale Reaktion in einer Menschenmenge verstärken.