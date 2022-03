Depressionen & Angststörungen: Ist die Serotonin-Story eine große Lüge?

Diese Bauernweisheit ist so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, dass ich erst davon erfahren habe, wie umstritten die Theorie eigentlich ist, als ich mich mit Mark für einen anderen Artikel über Antidepressiva und darüber unterhielt, wieso sie mit der Zeit an Wirkung verlieren können. Er erwähnte den Serotonin-Mythos nur ganz beiläufig, und ich war davon so überrascht, dass ich direkt darauf zurückkommen musste. In unserem nächsten Gespräch erzählte er mir dann, dass meine Reaktion ziemlich normal sei. Er habe dasselbe schon mehreren Journalist:innen erzählt, denen ebenfalls nicht klar gewesen war, dass die Theorie ein Mythos ist. Tatsächlich glaubte er während seiner Doktorandenzeit selbst noch daran, bis er nach Quellen zu der Theorie suchte und nichts Plausibles fand. „Die Hypothese saß bei mir so tief, dass ich ganz automatisch davon ausging, sie müsse stimmen.“