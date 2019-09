Diese Einstellung hielt etwa 24 Stunden. Am nächsten Tag, beim Shoppen mit Freunden (und Wasserflaschen dabei) stieß ich an eine Grenze - eine geflieste Grenze, sozusagen. Irgendeine Ahnung, wie viele kostenlose Toiletten New York City hat? Ich habe drei gezählt. Und sie sind immer besetzt oder widerlich. Ich musste regelmäßig auf Klo - mindestens jede Stunde - und eine Toilette zu finden war mindestens so schwer, wie ein Kylie Lip Kit aufzutreiben. Meine armen Freunde mussten dauernd vor einem Starbucks warten, während ich in der Schlange hin und her hüpfte, um den Barista $2 für den kleinen Grüntee zu zu werfen, nur um den blöden Code zu bekommen - damit ich mir nicht in ihrer Schlange einpinkel, Sir, vielen Dank.