Ist heißes Wasser mit Zitrone wirklich der beste Trick für strahlende Haut?

Am Abend vor meinem Experiment bin ich zum Supermarkt gegangen und habe ein ganzes Netz voller Zitronen erworben. Aber am nächsten Morgen hat noch nicht alles reibungslos funktioniert. So sieht normalerweise mein Morgen aus: Ich stehe auf, ziehe mich an, und gehe direkt ins Fitnessstudio, ohne was zu essen (nachdem ich einmal nach einer HIIT-Sitzung fast gekotzt hätte, habe ich meine Lektion gelernt). Bis ich aber zu Hause bin, bin ich normalerweise aber schon so ausgehungert, dass ich mir irgendwas in den Mund stopfe. Irgendwas, was halt schnell geht - ein Smoothie oder Rührei. Auf alles andere hat man nach einem Workout echt keinen Bock.