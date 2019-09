Erinnert ihr euch an euren ersten Orgasmus? Meinen hatte ich ungefähr sechs Monate nachdem ich mein erstes Mal hatte, in der elften Klasse, mit meiner Hand herbeigeführt. Ich hatte genug über Sex gelesen um zu wissen, dass das, was mein damaliger Freund mir bescherte, kein Orgasmus war. Auch wenn ich ihn zeitweise in diesem Glauben ließ. Eines Nachts also, legte ich mich zuhause auf mein Bett, packte ein Bild von Johnny Depp aus und hörte nicht auf, bis ich Feuerwerk verspürte. Als ich mich danach im Spiegel ansah, war ich verblüfft: Verdammte Scheiße, seh ich gut aus! Ich strahle!Das post-koitale Strahlen ist so bekannt wie das Strahlen während der Schwangerschaft. Es ist dieser Rausch, der es einem auf die Stirn schreibt – ob man nun Sex mit dem Partner hatte oder selbst Hand angelegt hat. Was nicht ganz so bekannt ist, ist die Tatsache, dass genau dieses Strahlen unfassbar gut für die Haut ist. „Sex ist für so viele Dinge gut, die Haut gehört auch dazu“, so Eric Marlowe Garrison , klinischer und forensischer Sexualwissenschaftler. „Sex regt die Durchblutung an und kann eine sehr jugendliche Ausstrahlung schaffen.“ Wie das gehen soll? Eine Erweiterung der Blutgefäße sorgt für mehr Sauerstoff im Blut, der wiederum wie pures Kollagen wirkt. Dr. Elizabeth Tanzi erklärt weiterhin, dass Orgasmen Stress abbauen und somit auch entzündungshemmend wirken können. „Es ist eigentlich ganz einfach – Sex baut Stress ab, was bedeutet, dass Stresshormone im Körper abgebaut und Entzündungsrisiken gehemmt werden“, so Tanzi. Geringes Entzündungspotential führt zu geringerer Akne und weniger Schwellung, sogar weniger Falten – dreifacher Gewinn quasi!Die Vorteile von Orgasmen scheinen außerdem kumulativ zu funktionieren. Garrison berichtet von vielen älteren Klienten, mit denen er arbeitet, und obwohl er keine Studie hat, um seine Erkenntnisse wissenschaftlich zu belegen, ist er der Meinung, er könne Menschen ansehen, wer regelmäßig masturbiert oder Sex hat. „Diejenigen, die regelmäßig Sex haben, sehen oft jünger aus“, sagt er. „Ich habe noch keinen Beweis für meine Aussagen, aber ich kann es sofort erkennen, wenn jemand in mein Büro kommt.“ Sie strahlen, ihre Haut sähe besser aus, sie sähen teilweise um Jahre jünger aus. Man könne ihnen ihre sexuelle Aktivität im Gesicht ablesen.Ich begann also nachzudenken: Wenn ich 30 Tage lang jeden Tag einen Orgasmus haben würde, könnte ich dann meine Sammlung an Highlightern und Concealern in meinem Kosmetikschrank nach hinten verfrachten? Könnten 20 Minuten mit meinem Partner (oder mit meinem Dildo) besser für meine Haut sein als jedes Peeling und jede Creme auf dem Markt?Und so kam ich dazu 30 Tage lang täglich zu kommen. Ha!