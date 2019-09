Eigenurintherapie für eine bessere Haut – hilft das wirklich?

Wie bekloppt ist das denn?, fragt sich jetzt sicherlich die eine oder andere. Ich will hier wirklich niemanden missionieren, ich weiß nicht einmal, ob ich's selbst tun würde. Aber ich sehe mich auch nicht in erster Linie als die Absenderin dieser Nachricht, sondern nur als Vermittlerin – und in dieser Funktion richte ich mich primär an diejenigen, die offen sind für alternative Methoden zur klassischen Medizin, etwa für Hautbehandlungen mit Blutegeln oder das Einnehmen von Plazenta-Globuli. Es gibt da nämlich noch eine weitere DIY-Behandlungsmethode, die sich insbesondere eignen soll, um schlechte Haut und Pickel zu bekämpfen, und die alle paar Jahre eine wahre Renaissance erlebt: Die Rede ist von der Eigenurintherapie.