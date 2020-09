Lassen Kollagen-Nahrungsergänzungsmittel die Haut wirklich jünger & strahlender aussehen?

Wie bereits erwähnt gibt es nicht nur verschiedene Typen, sondern auch verschiedene Produktformen – zum Beispiel Riegel, Pulver, Pillen oder Trinkampullen. Das Wichtigste bei der Wahl ist, nach Kollagen-Hydrolysat Ausschau zu halten, raten Garrad-Cole und McCarthy. In seiner hydrolisierten, also durch Wasser aufgespaltenen, Form ist das Kollagen am besten verdau- und absorbierbar. Abgesehen davon kannst du dir aber aussuchen, welche Konsistenz und Form dir am liebsten ist. Garrad-Cole bevorzugt Kollagen-Pulver oder kollagenhaltige Produkte wie Riegel. Dafür nennt sie zwei Gründe: Flüssiges Kollagen (zum Beispiel in Ampullenform) enthält häufig unnötige Zusatzstoffe; außerdem müsstest du eine ganze Menge davon konsumieren, um der empfohlenen Kollagen-Tagesration zu entsprechen.