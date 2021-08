Hilft Bewegung gegen innere Unruhe?

Abgesehen davon, dass du deinen Körper daran gewöhnst, mit innerer Unruhe und Ängsten umzugehen, kann Sport auch einfach eine gute Möglichkeit sein, dich abzulenken, sagt Dr. Smits. Wenn wir uns unruhig fühlen, hat das damit zu tun, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns stresst: z. B. Abgabetermine bei der Arbeit, passiv-aggressive Nachrichten von Mitbewohner:innen oder anstehende Rechnungen. „Sobald wir anfangen, uns zu bewegen, richten wir unser Augenmerk automatisch viel weniger auf das, was uns Stress bereitet, weil dann die Bewegung, die wir ausführen, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Eine morgendliche Jogging-Runde oder am Ende des Tages auf einen Boxsack zu schlagen, um den Kopf freizubekommen, kann also eine Möglichkeit sein, dich vorübergehend von dem zu distanzieren, was dich aus der Ruhe bringt. Außerdem kann das Boxen oder Joggen an sich schon eine therapeutische Wirkung auf deinen Gemütszustand aufweisen.