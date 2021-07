Hundemüde? So tankst du neue Kraft & Energie.

„Wenn du aufwachst und dich nicht ausgeruht fühlst, du den ganzen Tag über groggy und müde bist oder zwischendurch immer wieder einmal ungewollt einnickst, ist das ein Problem“, sagt Dr. Lawrence Epstein, medizinischer Leiter klinischer Schlafmedizin am Brigham and Women's Hospital und Sprecher der American Academy of Sleep Medicine. In manchen Fällen kann Müdigkeit ein Anzeichen für ein ernsthafteres Gesundheitsproblem sein. In den meisten Fällen ist sie aber bloß auf Schlafmangel zurückzuführen, erklärt Dr. Epstein.