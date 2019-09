6 Tipps gegen Food Koma, die dir beim nächsten Mittagstief helfen

Egal was die Situation ist, danach folgt eigentlich immer dasselbe Szenario und es ist in der Regel leider nicht mehr so angenehm wie das leckere Essen: Food Koma ist ein Phänomen, das wohl die meisten kennen werden. Nach einer deftigen Mahlzeit oder einem ausgedehnten Menü fühlst du dich einfach nur müde, schlapp und außer Stande, noch irgendwas zu tun. Am liebsten würdest du jetzt einfach nur die gemütlichste Jogginghose anziehen und dich aufs Sofa verziehen. Doch manchmal hast du nach dem Essen noch eine Verabredung oder der halbe Arbeitstag liegt noch vor dir. Da ist die Couch einfach keine Option. Wir haben 6 Tipps, die dir helfen können, deinen Magen etwas zu entlasten, deine Verdauung auf Vordermann bringen oder dich einfach nur kurz zu entspannen.