Seit ich diesen Anti-Diät-Trick kenne, kann ich Süßigkeiten in Maßen genießen

Bei uns zu Hause gab es keine Süßigkeitenschublade. Und auch in meiner ersten eigenen Wohnung hatte ich nie was zum Naschen da. Selbst nachdem ich beschlossen hatte, keine Diät mehr machen zu wollen. Warum? Weil es in mir verankert war, dass ich die Art von Mensch bin, die einfach nicht damit umgehen kann, permanent Zuckerzeug in der Wohnung zu haben. Und dann zog ich mit meinem Freund zusammen. Es war der Tag nach Halloween und mitten im Chaos lag auf unserer brandneuen Arbeitsplatte in der Küche eine Packung Celebrations. „Kann ich die in die türkisfarbene Schüssel tun?“, fragte Harry mich. Ich schaute auf all die Umzugskartons und die Luftpolsterfolie, und dachte, alles, was ausgepackt und weggeräumt ist, ist ein Anfang. Also nickte ich ihm zu.