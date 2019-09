6 leckere Rezepte, die gegen PMS helfen

Machen wir uns nichts vor, bei PMS wollen viele von uns am liebsten konstant futtern, egal was, nur eben nichts Gesundes. Ich persönlich möchte dann nur auf dem Sofa liegen und frittierte Schokoriegel in mich reinstopfen und dabei Serien gucken, die mindestens 25 Staffeln haben. Wenn der Körper und die Seele schmerzen, kann nur Fettgebackenes die Leiden lindern, denkt man. Fakt ist allerdings auch, dass bestimmte Lebensmittel gegen einige PMS-Symptome helfen können und andere Lebensmittel diese Symptome verschlimmern. Ihr solltet zum Beispiel unbedingt auf Koffein, Alkohol, Salz und fettige Speisen verzichten. Also weg mit den Chips und her mit den grünen Smoothies? Nicht ganz. Bei PMS braucht der Körper vor allem Magnesium und Kalzium, B- und D-Vitamine, ungesättigte und Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Die folgenden Rezepte helfen nicht nur gegen PMS, sie stillen auch noch die schlimmsten PMS-Cravings. Doppelt gut, möchte man meinen, und dem ist auch so.