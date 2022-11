Ich lebe vegan & diese 5 Fragen möchte ich nie wieder hören

Diese Entscheidung traf ich – ein wenig abrupt – zum ersten Mal mit zwölf Jahren, nachdem ich in einem Artikel im Rolling Stone gelesen hatte, dass Howard Jones ( Things Can Only Get Better !) Vegetarier war. Ich liebte diesen Song. Ich erzählte meinen Eltern beim Frühstück von meinem Entschluss, hatte meinen neuen Lifestyle aber schon wieder vergessen, als ich abends am Esstisch auf einem Stück Steak rumkaute, während mich ringsum alle anstarrten und darauf warteten, dass mir meine Pläne wieder einfielen. Ein paar Jahre später, als Teenagerin, wurde ich dann wirklich zur Vegetarierin. Ich wollte einfach keine Tiere mehr essen. Weil diese Entscheidung auf etwas fußte, das mir wirklich am Herzen lag (im Gegensatz zu meinem Howard-Jones-Beschluss), blieb sie mir erhalten. Ich liebte einfach das Gefühl, bei jedem Essen eine bewusste Entscheidung zu treffen – dass ich mich nicht an einer Industrie beteiligen wollte, die Tieren wehtut. Meine Entscheidung wurde zu einem Teil von mir.