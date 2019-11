Einfach, günstig, lecker: Vegane Rezepte mit nur 5 Zutaten

Wie kommt es eigentlich, dass du den Supermarkt jedes Mal, wenn du nur schnell eine Kleinigkeit fürs Abendessen holen willst, mit drei Tüten verlässt? Und wieso kostet der Einkauf immer so viel wie ein fancy Menü bei deinem veganen Lieblingsrestaurant?Falls du dich jetzt ertappt gefühlt hast: Keine Angst, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Und zum Glück kann dir die Autorin und Köchin Katy Beskow helfen – und zwar mit ihrem neuen Buch Five Ingredient Vegan. Jupp, richtig gelesen: In ihren veganen Rezepten verwendet sie nur fünf (!) Zutaten. Da soll noch mal jemand sagen, vegane Gerichte wären superkompliziert und aufwendig!Und das allerbeste habe ich dir ja noch gar nicht gesagt: Die Zutaten sind günstig und du findest sie in so gut wie jedem Supermarkt. Du musst also nicht erst in einen teuren Bioladen gehen.