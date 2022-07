Wir haben den neuen Stern am Aperitivo-Himmel vorgekostet

Während wir noch die essentiellen Zutaten einkaufen (mehr dazu in den Rezepten weiter unten), kommen wir ins Reminiszieren. Wir sprechen darüber, was so eine ultimative Summer-Experience für uns ausmacht und warum uns die warme Jahreszeit so viel Antrieb und Lebenslust mitgibt. Wie gut es sich anfühlt, wenn wir gerade jetzt besondere Momente schaffen, ganz bewusst. Wie viel Bock es einfach macht, die richtigen Leute um uns zu scharen, einen Aperitivo gen Himmel zu heben und einen Drink so viel mehr sein zu lassen, als nur ein Getränk. Wie diese Monate uns dazu bringen, Italo-Pop aller Dekaden aufzudrehen, Pizza zu craven und uns vorzustellen, wir würden eine Hauptrolle in Call Me By Your Name spielen.