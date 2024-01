Ich darf nur noch glutenfrei essen & trauere meinem alten Leben nach

Die Allgemeinmedizinerin Dr. Claire Merrifield erklärt, dass sich die Angst rund ums Essen für Betroffene jedoch reduzieren lässt, wenn die behandelnden Ärzt:innen den nötigen Support liefern und die Zöliakie gründlich erklären. Dafür fehlt es vielen Mediziner:innen aber schlichtweg an Zeit. „Wenn man mit dir als Patient:in nicht gründlich genug darüber spricht, was diese Krankheit für dich bedeutet, kann das Angstzustände rund ums Essen auslösen.“ Merrifield zufolge ist es daher entscheidend, dir ärztliche Hilfe zu holen, wenn du solche Ängste bemerkst. Kirsten meint, sie habe von ihren Ärzt:innen keine Ratschläge dazu bekommen, wie sie ihren Lifestyle quasi über Nacht umstellen solle. Das Meiste ihres Wissens hat sie aus Facebook-Gruppen. „Nach der Magenspiegelung fühlte es sich so an, als hätte man mich einfach in einer unbekannten Welt ausgesetzt“, sagt sie.