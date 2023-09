Ich kann mir meine Freund:innen nicht mehr leisten

Wie auch Gillian verbringt Emily deswegen mehr Zeit mit Freund:innen, die ähnlich viel Geld zur freien Verfügung haben wie sie. Laut Ellie Austin-Williams, Autorin von Money Talks: A Lifestyle Guide for Financial Wellbeing, ist das nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Dennoch solltest du ihr zufolge nicht automatisch davon ausgehen, dass deine wohlhabenderen Freund:innen ihr Budget nicht gern an deines anpassen würden. „Wenn du ihnen nicht sagst, dass du nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung hast, können sie eher nicht wissen, dass dich das Geldausgeben so stresst. Gib ihnen die Chance, Pläne zu schmieden, die zu eurer aller Budget passen, indem du ihnen sagst, womit du dich finanziell wohl fühlst.“