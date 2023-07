Meine 20er waren einsam – heute bin ich glücklicher denn je

Woran lag das? Überleg mal: Fällt dir auch nur eine klassische Sitcom ein, die sich nicht irgendwie um einen Freundeskreis dreht? Vielleicht leben diese Leute zusammen (New Girl) oder arbeiten miteinander (The Office); vielleichtverbringen sie gefühlt jede freie Minute gemeinsam in einem Café (Friends) oder einer Bar (How I Met Your Mother). Im Herzen all dieser Serien steht eine Gruppe aus Leuten, deren Leben untrennbar miteinander verflochten sind.