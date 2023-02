Breen sagt, dass es bei der Neubewertung einer Freundschaft auch sehr wichtig ist, zu hinterfragen, warum das Verhalten deiner Freundin oder deines Freundes eine so negative körperliche Reaktion in dir auslöst. „Es kann dich an Dinge erinnern, die in deinem Leben passiert sind“, sagt sie. „Wenn du zum Beispiel aus einer Familie kommst, in der es viele Streitereien gab oder in der die Menschen untereinander zerstritten waren – man hatte Verbündete oder musste entweder dazugehören oder nicht –, kann das für Menschen in ihren Freundschaften emotional sehr belastend sein. Aber du könntest dich auch zu solchen Freund:innen hingezogen fühlen, weil sie dir sehr vertraut sind.“