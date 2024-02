Ich habe es satt, beim Dating „vernünftig“ zu sein

Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, was mich eigentlich zu einigen meiner mutigeren Entscheidungen getrieben hat. So bin ich zum Beispiel schon mit Fremden in den Urlaub gefahren oder habe bei Fremden übernachtet. Oder traf mich zu Dates mit Männern, die das absolute Gegenteil von meinem normalen „ Typ “ waren. Ich hatte es mit der Zeit einfach satt, immer das zu tun, was andere von mir erwarteten – nämlich Vernunft und einen kühlen Kopf. Ich bin dafür bekannt, immer das „Richtige“ zu machen. Ohne jetzt wie eine klischeehafte Teenagerin klingen zu wollen: Ich möchte einfach richtig leben. Was das genau heißen soll, weiß ich nicht mal. Worin ich mir aber sicher bin, ist, dass ich in 50 Jahren rückblickend wissen will, dass ich alles nur getan habe, weil ich es wollte. Dass es mir bei jeder Entscheidung vor allem darum ging, mich glücklich zu machen – und insbesondere, dass ich Spaß hatte. Und mit dieser Einstellung bin ich offenbar nicht allein.