Ich weiß heute, dass ich das Problem in meinem Liebesleben bin

Vorher hatte ich immer das Gefühl gehabt, eine Begleitung zu brauchen, wenn ich in den Urlaub fuhr. Einen Monat nach meinem Dating-Vorsatz beschloss ich aber, alleine eine Rundreise durch die italienische Seenlandschaft zu machen. Also schlürfte ich Aperol Spritz in Padua, schaute mir Gemälde von Tintoretto in Venedig an, zeichnete am Ufer des Iseosee und schaufelte mir hemmungslos Pasta in den Mund. Ich fing an, fast täglich Yoga zu machen und mir Podcasts zur somatischen Traumaheilung anzuhören. Ich versuchte, mit dem Rauchen aufzuhören und begann damit, jeden Morgen und Abend zu meditieren. Eines Tages hatte ich dann eine Eingebung: Ich wäre gern eine Künstlerin – und hatte diesen Wunsch mein ganzes Erwachsenenleben über unterdrückt. Innerhalb weniger Wochen nach meiner Rückkehr aus Italien hatte ich meinen Job gekündigt, mir eine neue Wohnung gesucht und mir einen Studienplatz an einer Kunst-Uni besorgt.