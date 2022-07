In einer Welt voller schlechter Nachrichten kann uns die gelegentliche Verliebtheit ganz neue Lebensenergie verleihen. Schmetterlinge im Bauch , der Adrenalinrausch nach einem kurzen Gespräch , das Knistern in der Luft: Die Aufregung, verknallt zu sein , macht unseren Alltag ein bisschen weniger alltäglich. So ein Crush sollte natürlich nicht gleich mit der großen Liebe verwechselt werden, kann aber sehr wohl ganz verschiedene Formen annehmen. Obwohl sich vor allem die hoffnungslosen Romantiker:innen quasi in jede Person verknallen, die wir so treffen (ja, damit seid vor allem ihr Wasser-Sternzeichen gemeint!), ist niemand so richtig immun gegen die plötzlich aufkommenden Gefühle. Und indem wir unsere eigene romantische Vergangenheit ein bisschen beleuchtet haben, haben wir im Folgenden 14 verschiedene Formen von Crushes rausgearbeitet, die du selbst vielleicht schon erlebt hast (oder noch erleben wirst).