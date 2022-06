Ich dachte, ich würde sterben, bevor ich mich zum 1. Mal verliebte

Als mich meine Mutter in dieser Nacht in meinem Krankenhausbett in den Armen hielt, während ich vor Schmerzen zitterte, erzählte sie mir eine Geschichte. „Ihr Name war Jene“, sagte sie, während der Alltag im Krankenhaus und der Welt da draußen ruhig weiterging. Jene war das hübscheste Mädchen in ihrem Dorf, in einem mystischen Land, in dem Schmerzen einfach an andere weitergereicht werden konnten. Der König hatte seine Absicht zur Heirat kundgetan, und interessierte junge Frauen sollten sich vor ihm in einer Parade präsentieren, sodass er eine von ihnen auserwählen konnte. Jene wollte unbedingt die nächste Königin werden, doch wurde am Tag der Parade plötzlich krank.