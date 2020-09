Cancer Ghosting: Nach der Krebsdiagnose ließen mich viele Freund*innen im Stich

Eine Krebsdiagnose stellt dein Leben komplett auf den Kopf. Plötzlich dreht sich alles nur noch um die Krankheit und du hast permanent Angst – vor den Behandlungen, vor den Nebenwirkungen und davor, was die Zukunft mit sich bringen könnte. Was du jetzt brauchst, ist die Unterstützung deiner Familie und deiner Freund*innen. Doch was, wenn sie in dieser schweren Zeit nicht an deiner Seite sind? Was, wenn du auf einmal ganz allein dastehst?