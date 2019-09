Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es den Erkrankten gut tut, die Gedanken nieder zu schreiben und teilen zu können: An der Universität Kalifornien gab es eine Untersuchung, in der 88 an Brustkrebs erkrankte Frauen in zwei Gruppen unterteilt wurden. In einer lernten die Patientinnen, eine Webseite zu bauen und dort über ihre Krankheit zu schreiben. Die andere Gruppe nahm nicht am Kurs teil. Und jetzt kommt's: Erstaunlicherweise traten in der Webseiten-Gruppe deutlich weniger Depressionen auf. Und viele Frauen empfanden es auch als Erleichterung, dass sie sich auf die Frage, wie es ihnen ginge, nicht ständig gegenüber Familie und Freunden wiederholen mussten. So können die Betroffenen nämlich den Ton und die Richtung bestimmen, wie sie über ihre Krankheit sprechen.