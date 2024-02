Wieso muss dein:e Partner:in bei jedem Treffen dabei sein?

Die Psychotherapeutin Lucy Beresford hält es sogar für „schädlich“, wenn so etwas wiederholt passiert. Oft wird die neue Person in solchen Situationen nämlich allen anderen vorgezogen – insofern, als dass alle anderen ihr Verhalten an den „Neuzugang“ anpassen. „Diese Person hat vielleicht gar nichts mit den anderen gemeinsam. Das kann super sein, um neue Energien in die Gruppe zu bringen – aber auch für Spannungen sorgen, weil es den Anwesenden das Gefühl gibt, sie könnten sich nicht ganz natürlich verhalten. Weil wir uns außerdem in verschiedenen Beziehungen häufig von verschiedenen Seiten zeigen, bemerken wir bei einem solchen Treffen vielleicht, dass sich unser:e Freund:in in Gegenwart ihres Partners oder ihrer Partnerin anders verhält. Das kann schwierig sein“, sagt sie. „Deswegen ist ein klares Gespräch wichtig. Redet darüber, dass neue Partner:innen natürlich herzlich willkommen sind, aber nicht bei allen Treffen – vor allem, wenn sie dabei die einzige Person wären, die nicht zum ursprünglichen Freundeskreis gehört. Ein solches Gleichgewicht ist in allen Beziehungen wichtig.“