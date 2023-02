Wie du am besten mit Freund:innen „Schluss machst“

Wie du an die Situation herangehst, hängt vom Kontext eurer Freundschaft ab. Frage dich selbst, womit du dich am wohlsten fühlen würdest und welche Reaktion du von deinem Gegenüber erwartest. Empathie ist hierbei entscheidend und kann dir bei der Entscheidung helfen, welche Option für dich die richtige sein könnte. Manche Menschen wissen brutale Ehrlichkeit zum Beispiel sehr zu schätzen; wenn sie aber nicht erfahren, wieso du eure Freundschaft beenden möchtest, zermartern sie sich womöglich den Kopf, was sehr schmerzhaft sein kann. Warum teilst du deine Gründe also nicht mit dieser Person, wenn du weißt, dass sie solche Situationen dann besser verarbeiten kann? Andere Menschen hingegen sind sehr sensibel und wollen gar nicht hören, dass etwas zwischen euch nicht stimmt – ihnen könnte ein schrittweiser Rückzug also besser tun. Was ich sagen will: Es gibt viele verschiedene Umstände in einer solchen Situation, und prinzipiell ist es hilfreich, sie entsprechend deiner Bedürfnisse und denen der anderen Person anzugehen.