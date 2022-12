Wie kann ich eingeschlafene Freundschaften wiederbeleben?

Soweit, so gut; lass uns jetzt über dein spezifisches Szenario reden. Du möchtest deinen Freund:innen wieder näher kommen, machst dir aber Sorgen, weil die unangenehme Stimmung zwischen euch zunimmt. Ich würde dir dazu raten, diese Peinlichkeit zu akzeptieren und zuzulassen, dass du dich unwohl fühlst. Je mehr wir uns unseren Emotionen öffnen, desto weniger versuchen wir, gegen sie anzukämpfen – und desto schneller schaffen wir es in die nächste Phase. In deinem Fall kann das die Kontaktaufnahme sein, oder auch die Erkenntnis, dass dir dieser erneute Kontakt sehr schwer fällt. Vielleicht hat sich zwischen euch so viel verändert, dass ihr nur noch wenig gemeinsam habt oder es zwischen euch nicht mehr harmoniert . Letztlich wird es dir guttun, eure Situation zu akzeptieren; je stärker wir nämlich dafür kämpfen, dass alles so wird, wie es mal war, desto größer ist häufig am Ende die Enttäuschung. Denk dran: Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Du bist mit deinen Gefühlen also vermutlich nicht allein.