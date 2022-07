Meine Freund:innen sind vergeben & haben kaum noch Zeit für mich

Wenn du deine Gefühle konkret ansprechen möchtest, konzentriere dich dabei auf spezifische Beispiele, anstatt nur über die Tatsache zu sprechen, dass er:sie eine:n Partner:in hat. Das erfordert auch „innere Arbeit“: Frage dich, welche Werte dir selbst am wichtigsten sind, und was du über dich selbst und dein Umfeld denkst. In der kognitiven Verhaltenstherapie werfen wir häufig einen Blick darauf, was dich konkret an deiner Situation stört. Fühlst du dich im Stich gelassen? Wenn das zutrifft, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass du dich selbst nicht für liebenswert hältst. Die innere Arbeit verlangt es dir daher ab, an diesen Überzeugungen zu arbeiten und dich in Akzeptanz zu üben.