Nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach machen – Mehr Mut zu Veränderung

Was mir am Ende geholfen hat? Das Wissen, das jede Entscheidung im Leben – bis auf die Sache mit dem Kinderkriegen – irgendwie immer revidierbar, ja lösbar ist. Dass es sich richtig anfühlt, und ich es nie wissen werde, wenn ich es nicht zumindest einmal probiere. Veränderungen machen immer Angst. Aber: Sie sind in Gedanken auch immer wilder, als in echt. Deswegen mein Plädoyer an euch: einfach machen. Ob Katze, neuer Job, neue Wege. Einfach ausprobieren. Das Leben geht ja sowieso immer irgendwie weiter.