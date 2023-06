Ich habe Magnetstimulation gegen Depressionen getestet & das ist passiert

Meine Depression ist tief in mir verwurzelt – so tief, dass ich mich dafür mit einem Helm auf dem Kopf auf einen Stuhl setze und mir von einem Magneten elektrische Impulse ins Gehirn schießen lasse. Die Hoffnung dahinter: Diese Behandlung soll gewisse Bereiche meines Gehirns mit einem Schock „wiederbeleben“, andere wiederum besänftigen und ruhigstellen. Als mir der Magnet gegen den Schädel haut, schließe ich meine Augen und zähle die Sekunden, bis das Ganze wieder vorbei ist. In einem Gruppenchat macht meine Familie Witze darüber – wir nennen es das „Gehirnblitzen“ –, und ich erzähle ihnen nichts davon, dass ich zwischen den Sitzungen heulend im Badezimmer sitze. Die Behandlung tut stärker weh, als ich erwartet hatte. Und dann bedrückt mich noch ein schlimmeres Gefühl: das Wissen, dass in meinem Gehirn scheinbar etwas so sehr schiefläuft, dass es mit magnetischer Stimulation beschossen werden muss.