„Skin Picking Disorder“ – so bekam ich meine Zwangsstörung in den Griff

Mia ( @anxiousgirlknits ) ist 29 Jahre alt und strickt, um ihre chronische Übelkeit zu lindern, die durch Angstzustände ausgelöst wird. Dazu sagt sie Folgendes: „Ich war immer sehr gestresst, wenn es Zeit zum Essen war. Wenn ich dann essen wollte, war mir immer so schlecht, dass ich nichts herunterbringen konnte. Also fing ich an, vorm Essen zu stricken, damit ich mich auf etwas anderes konzentrieren konnte, und dann wurde ich irgendwann süchtig danach.“ Was Mia am meisten daran beruhigt, ist die sich wiederholende Bewegung. Früher trieb sie Sport , um mit ihrer schlechten psychischen Verfassung fertig zu werden, aber als ihre Übelkeit das unmöglich machte, fing sie mit dem Stricken an.