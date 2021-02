Wie vertrauenswürdig sind Instagram-Therapeut:innen?

Der Instagram-Account Therapy for Women hat 255k Follower. Dahinter steckt Amanda White, laut ihrer Insta-Bio ein „Party-Girl in Rente“ und eine „nahbare Therapeutin“. Beim Scrollen durch ihre Posts begrüßt mich eine vertraute Farbpalette: Nude-, Beige-, Petroltöne, gelegentlich in Form von Pinselstrichen und -klecksen, geziert von motivierenden Zitaten wie: „Das Leben ist keine Prüfung, die du bestehst oder nicht – sondern ein großes, chaotisches Experiment.“ Zwischendurch dekoriert auch mal ein handgemaltes Blatt oder eine Frucht die Posts. Diese ganze Ästhetik kommt mir dabei so bekannt vor, dass sie direkt irgendwie beruhigend wirkt.