Wir sollten versuchen, Verständnis für uns selbst aufzubringen und unsere soziale Kompetenz langsam wieder in Gang zu bringe. Gleichzeitig sollten wir uns auch bemühen, freundlich zu anderen zu sein und sie mit Einfühlungsvermögen zu behandeln, damit sie sich nicht wieder einsam fühlen müssen. In der Arbeitswelt können wir auf größere Flexibilität drängen, um so unsere Lebensqualität zu verbessern. Wir können diejenigen Personen in unseren Kreisen, die die Corona-Regeln völlig missachten, daran erinnern, dass sie so andere und auch sich selbst gefährden. Wenn wir all das tun, werden wir uns einander wieder näherkommen, auch wenn wir immer noch voneinander getrennt sind. Wenn wir über unsere Einsamkeit sprechen – ein Gefühl, das so viele von uns im Moment und auch in naher Zukunft noch teilen werden –, wird es uns gelingen, eine positive Veränderung zu bewirken.