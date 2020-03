Ich habe meine Pläne an die Situation angepasst und meinen Tagesablauf geändert, um meine Angst zu mildern. Ich fahre morgens anderthalb Stunden mit dem Bus zur Arbeit. Nur damit ich nicht 20 Minuten mit der U-Bahn fahren und in den Berufsverkehr geraten muss. Denn da hätte ich viel mehr Kontakt zu kranken Menschen. An den Wochenenden verlasse ich nicht mehr das Haus, auch wenn es bedeutet, dass ich Zeit mit Freund*innen oder die Uni verpasse. Ich habe so viel Geld in antibakterielle Produkte, medizinische Masken, Ingwer-Shots und Vitamine investiert – nur damit mich der Virus nicht kriegt. Und mir ist es egal, wie viel mich das alles kostet, denn ich muss mich einfach sicher fühlen. Ich sprühe jeden Abend meinen Mantel, meine Tasche, meine Schuhe und meine schmutzige Kleidung mit antibakteriellem Spray ein. Ich wasche mir alle 10 Minuten die Hände. Ich berühre nie mein Gesicht... Ich tue so viel und trotzdem können mich Worte wie Virus, tödlich und Pandemie triggern. Und ganz schlimm sind die Menschen, die scherzhaft sagen: „Oh, ich glaube, ich hab mich mit dem Coronavirus angseteckt!“