Eine 2012 durchgeführte Umfrage des Marktforschungsinsituts Gallup stellte beispielsweise eine höhere Depressionsrate unter US-Amerikaner*innen fest, die in Armut lebten. Ganze 31 Prozent gaben an, an einer Depression zu leiden, während oberhalb der Armutsgrenze nur etwa die Hälfte diese Angabe machten. 2016 fanden Forscher*innen der Duke Universität heraus, dass ein niedriger sozioökonomischer Status sogar die DNA eines Menschen verändern und somit die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, erhöhen kann. Bei Teenagern aus wirtschaftlich benachteiligten Familien würde dem Bericht zufolge der Teil des Gehirns aktiver, der für die „Flucht-oder-Kampf“-Reaktion verantwortlich ist, was wiederum die Entstehung einer Depression begünstigt.